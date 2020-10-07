Cemal Can Canseven: Nisa ile görüşüyoruz

Cemal Can Canseven, Nisa Bölükbaşı hakkında ilk kez konuştu.

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, özel hayatıyla da konuşulmaya devam ediyor.

Dün akşam yakın arkadaşı Danla Bilic’in doğum gününü kutlayan Cemal Can, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile çok yakın arkadaş olan Canseven'in, program bittikten sonra Nisa ile görüşmemesi olay oldu. Gazetecilerin 'Nisa Hanım'la görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?' soruna cevap veren Canseven, “Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz!” dedi.

Barış Murat Yağcı ile sık sık bir araya gelen Nisa'nın, yarışmadaki en yakın arkadaşı Cemal Can ile görüşmemesi kafaları karıştırmıştı.