Cemal Hünal, at çiftliğini kapattı

Atlarla uğraşmanın zor olduğunu söyleyen oyuncu Cemal Hünal, çiftliğine kepenk vurdu.

Oyuncu Cemal Hünal, önceki gün kovboy şapkasıyla alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda görüntülendi.

Hünal, geçtiğimiz yıl faaliyetle açtığı binicilik ve atlı okçuluk eğitimi verdiği at çiftliğini kapattığını söyledi.

"ÇOK YORUCU"

Oyuncu,"İş olarak herhangi bir işletme olarak devam etmek istemiyorum, atlarımı da arkadaşımın çiftliğine koydum. O kadar vakit ayıramıyorum. Ayrıldım zaten o benim değil, başka biri arkadaşımın tesisiydi. Çok yorucu" dedi.

"O KADAR VAKİT AYIRAMAM"

Hünal, sözlerine, "Kendi atıma yetişmeye bırak, başkasının atına uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. O kadar vakit ayıramam, hem aileden hem işten vakit yetmiyor. Hobi olarak devam eden bir şeyi işe çevirmek istemiyorum" diye devam etti.