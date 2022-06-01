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    Cemal Hünal: At dublörlüğü yaptım

    Başarılı oyuncu Cemal Hünal, oyunculuğa nasıl başladığını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 11:12
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    Cemal Hünal: At dublörlüğü yaptım

    Rol aldığı 'Issız Adam' filmi ile hafızalara kazınan 45 yaşındaki oyuncu Cemal Hünal, internette yayınlanan bir programa konuk oldu.

    Kariyerine nasıl başladığını anlatan Hünal, oyuncu olana kadar bir sürü iş yaptığını söyledi.

    "Tercihlerim buraya itti"

    Hünal, "Çağan Irmak’ın ‘Ulak’ filminde at dublörlüğü yaptım ve hayatım değişti.

    Yurt dışında okurken pizza da dağıttım, bar kapısında bodyguard’lık da yaptım. Sonrasındaki tercihlerim beni buraya itti." dedi.

    Cemal Hünal, ‘Issız Adam’da Melis Birkan ile oynamıştı.

    Cemal Hünal: At dublörlüğü yaptım #1


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