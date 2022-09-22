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    Cemal Hünal: Çağan Irmak, Issız Adam'a inanmadı

    Cemal Hünal, Issz Adam filminin yönetmeni Çağan Irmak ile ilgili itiraflarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:04
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    Cemal Hünal: Çağan Irmak, Issız Adam'a inanmadı

    Başrolünü Melis Birkan ile paylaştığı, 2008 yılında sinemaseverlerle buluşup, büyük gişe başarısı elde eden 'Issız Adam'da hayat verdiği 'Alper' karakteriyle şöhreti yakalayan Cemal Hünal, samimi açıklamalarda bulundu.

    Issz Adam filmiyle büyük ün kazanan oyuncu, filmle ilgili bir anısını anlattı.

    Issız Adam teklifi

    2008 yılında vizyona giren 'Ulak' filmiyle ilk kez kamera önünde yer alan 45 yaşındaki oyuncu, "Ulak filminde Yetkin Dikinciler'in alt dublörüydüm, birden rolü kaptım. İlk rolüm hikayenin içerisindeki masalsı karakterdi. O dönem Nişantaşı'nda restoran çalıştırıyordum. Ulak'tan sonra filmin yönetmeni Çağan Irmak'ı restorana davet ettim. 'Issız Adam'dan bahsetti bana. Daha senaryoyu yazmamıştı ama restoranda sahne sahne anlattı. 'Bu filmde oynar mısın?' diye sordu, 'Evet' dedim. Birden kendimi sette buldum." ifadelerini kullandı.

    Cemal Hünal: Çağan Irmak, Issız Adam a inanmadı #1

    "Filme inanmadı"

    Cemal Hünal, Issız Adam hakkında şu ifadeleri kullandı:

    "Çağan, filmden o başarıyı beklemiyordu. 'İnşallah şu filmi 350 bin kişi izler de Mustafa Bey'in parasını çıkaralım' dedi. Sonra bana, 'Cemal bu filmi kaç kişi izler?' diye sordu. 'Herhalde 1.5 milyon kişi izler' dedim. Gülmekten sandalyeden düştü, şaka yapmıyorum! Film dört milyona yakın gişe yaptı."


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