Cemiyet düğününde şıklık yarışı: Hadise, Ezgi Eyüpoğlu, Yağmur Tanrısevsin... Ekranların sevilen oyuncuları ve şarkısı Hadise, dün akşam katıldıkları bir düğünde cesur kıyafetleri ise dikkat çekti. Ünlü isimler arasında adeta şıklık yarışı yaşandı.

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Magazin dünyasında her düğün ayrı yankı uyandırıyor.

Göz önünde olan ünlü isimlerin yanı sıra cemiyet hayatının bilinen isimleri de gündeme geliyor.

Düğünlerde ihtişam dikkat çekerken, davete katılan isimlerin şıklığı da oldukça konuşuluyor.

Şıklık yarışı yaşandı

Son olarak Yasemin Taciroğlu ile Ahmet Uras dün akşam dünya evine girdi.

Düğüne ise çok sayıda ünlü isim katıldı.

Kadın ünlüler arasında ise her davette olduğu gibi adeta şıklık yarışı yaşandı.

İddialı elbiseler tercih edildi

Bu isimler Hadise, Ezgi Eyüpoğlu ve Yağmur Tanrısevsin oldu.

Şarkıcı Hadise, göğüs dekolteli iddialı bir bordo elbise tercih ederken, oyuncu Tanrısevsin ise kırmızı bir elbise ile davete katıldı.

Oyuncu Eyüpoğlu ise yaz renklerini tercih ederken hareketli bir elbise giyindi.

Kaan Yıldırım detayı

Şıklık yarışına giren isimlerin arasındaki bir detay ise yeniden hatırlandı.

Ezgi Eyüpoğlu, oyuncu Kaan Yıldırım ile 2016-2019 yılları arasında evli kaldı. Çiftin boşanmasının ardından Yıldırım gönlünü Hadise'ye kaptırdı. Aşkları ise uzun süre konuşuldu.