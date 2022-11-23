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- Cemre Baysel Mısır'a gitti
Cemre Baysel Mısır'a gitti
- 23.11.2022 - 16:44
- Güncelleme : 23.11.2022 - 16:54
Son zamanların yıldız oyuncuları arasında yer alan Cemre Baysel, güzelliği ve performansıyla büyük beğeni topluyor.
Aşk hayatıyla da gündem olan Baysel, 'Baht Oyunu' dizisinde rol aldığı oyuncu Aytaç Şaşmaz ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Çiftin birlikteliği ünlüler camiasında oldukça beğeniliyordu.
Dizi setindeki aşk hüsranla bitti
Sosyal medyayı aktif kullanan ikili, paylaşımda sık sık birbirlerine yer vererek aşk dolu karelerini paylaşıyordu.
Doludizgin devam eden aşk, bir süre önce bitti.
Açıklama yapılmadı
Birbirlerini sosyal medya hesaplarında da takip etmeyi bırakan ikilinin neden ayrıldığı merak edilirken ortaya çeşitli dedikodular atıldı.
Ancak Baysel ve Şaşmaz, konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Soluğu Mısır'da aldı
Ayrılık sonrası soluğu Mısır'da alan Baysel, moral tatilinden kareler paylaşmaya başladı.
Güzel oyuncunun takipçileri, Şaşmaz'ı unutmak için tatile çıktı yorumlarında bulundu.