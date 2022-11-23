Petrol
85.23
-3.56%
Euro
19.2975
0.63%
Dolar
18.6246
0.10%
Altın
1.039
-0.15%
Borsa
4848
1.41%
Bitcoin
313.694
2.18%
BTXN Coin
5.84
-1.35%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Cemre Baysel Mısır'a gitti

    Bir süre önce ayrılık kararı alan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel çifti, Instagram'dan birbirlerini takipten çıktı. Ayrılığın nedeni henüz bilinmezken güzel oyuncu moral için tatile çıktı.
    • 23.11.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 16:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cemre Baysel Mısır'a gitti

    Son zamanların yıldız oyuncuları arasında yer alan Cemre Baysel, güzelliği ve performansıyla büyük beğeni topluyor.

    Aşk hayatıyla da gündem olan Baysel, 'Baht Oyunu' dizisinde rol aldığı oyuncu Aytaç Şaşmaz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    Çiftin birlikteliği ünlüler camiasında oldukça beğeniliyordu.

    Dizi setindeki aşk hüsranla bitti

    Sosyal medyayı aktif kullanan ikili, paylaşımda sık sık birbirlerine yer vererek aşk dolu karelerini paylaşıyordu.

    Doludizgin devam eden aşk, bir süre önce bitti.

    Cemre Baysel Mısır a gitti #1

    Açıklama yapılmadı

    Birbirlerini sosyal medya hesaplarında da takip etmeyi bırakan ikilinin neden ayrıldığı merak edilirken ortaya çeşitli dedikodular atıldı.

    Ancak Baysel ve Şaşmaz, konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

    Soluğu Mısır'da aldı

    Ayrılık sonrası soluğu Mısır'da alan Baysel, moral tatilinden kareler paylaşmaya başladı.

    Güzel oyuncunun takipçileri, Şaşmaz'ı unutmak için tatile çıktı yorumlarında bulundu.

    Cemre Baysel Mısır a gitti #2

    Cemre Baysel Mısır a gitti #3

    Cemre Baysel Mısır a gitti #4


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?
    Medya

    Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

    'Türkiye'nin, Suriye ile ilgili kaygılarını anlıyoruz'
    Dünya

    'Türkiye'nin, Suriye ile ilgili kaygılarını anlıyoruz'

    Görüş Bildir