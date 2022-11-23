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Cemre Baysel Mısır'a gitti

Cemre Baysel Mısır'a gitti

Bir süre önce ayrılık kararı alan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel çifti, Instagram'dan birbirlerini takipten çıktı. Ayrılığın nedeni henüz bilinmezken güzel oyuncu moral için tatile çıktı.