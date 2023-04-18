Cemre Baysel yeni bir aşka yelken açtı Bir yıllık sevgilisi Aytaç Şaşmaz'dan Ekim 2022'de ayrılan Cemre Baysel, yeni bir aşka yelken açtı.

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Ekranların yeni yüzlerinden ünlü oyuncu Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, yaklaşık bir yıllık birlikteliklerini Ekim 2022'de noktalamıştı.

Baysel cephesinden yeni bir aşk haberi geldi. Sosyal medyada iyice yayılan dedikoduya göre 24 yaşındaki güzel oyuncu, bu kez kalbini yeşil sahalardan bir isme kaptırdı.

Yeni sevgilisi futbolcu

Baysel, bir süredir şimdilerde İstanbulspor'da forma giyen Onur Ergün ile görüşüyor.

"Birbirimizi tanıma aşamasındayız"

İkili, şimdilik yakın çevrelerine "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" derken sosyal medyada da takipleşmiyor.

Bu arada 30 yaşındaki futbolcu, asrın felaketi yaşandığı dönemde Hatayspor forması giydiği için depremi Hatay'da yaşamıştı.