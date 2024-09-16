Cemre Baysel'den yeni pozlar! Saten ve dekolteli elbisesiyle büyüledi

Haber Merkezi
Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden olan Cemre Baysel, geçtiğimiz sezon yayınlanan Sakla Beni isimli diziyle çok konuşulmuştu.
Güzel oyuncu, yeni sezonda Leyla dizisiyle ekranlara yeniden döndü.
YORUMSUZ KALMADI
Alperen Duymaz'la başrolü paylaşan Cemre Baysel, seyircileri güzelliğiyle adeta büyüledi.
Özel hayatı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen ünlü isim, Instagram hesabında yayınladığı fotoğrafla çok konuşuldu.
Derin göğüs dekolteli beyaz saten elbisesiyle poz veren Baysel'e beğeni yağdı. Görenler yorum yapmadan geçemedi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış