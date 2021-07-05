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    Cemre Kemer anne oldu

    Emre Medina ile evlenen Cemre Kemer, annelik sevinci yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 15:37
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    Cemre Kemer anne oldu

    Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, 23 Aralık'ta sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Emir Medina ile hayatını birleştirmişti.

    KARLA BEBEK

    İlk kez anne olan Kemer, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi. Yeni anne, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

    "ÖZGÜR VE GÜÇLÜ"

    36 yaşındaki Kemer, doğum sonrası Emre Medina ve kızıyla mutluluk pozu verdi.  Çift, kızlarına 'Özgür ve güçlü' anlamına gelen 'Karla' adını verdi.

    Cemre Kemer anne oldu #1

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