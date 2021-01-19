Cemre Kemer: Hamileyim

Bir ay önce Emir Medina ile nikah masasına oturan şarkıcı Cemre Kemer, anne oluyor.

Sekiz yıldır birlikte olduğu Emir Medina ile geçtiğimiz ay evlenen Cemre Kemer, üç aylık hamile olduğunu açıkladı.

Kızı olacağını söyleyen şarkıcı, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"AİLEM KORKUYOR"

Cemre, “Ailem haberi alınca heyecanlandı. Bir yandan da gebeler aşı olamayıp, ilaç alamadığı için korkuyorlar.

Zaten bebek yapmaya karar verdiğimizden dolayı uzun süredir evden çıkmıyordum” dedi.