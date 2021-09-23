Cemre Kemer: Kızım bana benzemesin

Cemre Kemer, temmuz ayında kızı Karla'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, önceki gün Ulus'taki bir lansmana katıldı. Çiçeği burnunda anne Cemre Kemer, bebeğini kucağına almasının ardından ilk kez objektiflere yansıdı.

"BABASINA BENZESİN"

36 yaşındaki Kemer, "Annelik duygusu tarif edilecek bir duygu değil. Yaşayarak bilinecek bir şey. '40'ı çıkınca uyku düzeni oturacak' dedi çevremdeki insanlar ama normale döndüğü söylenemez. Bunlar tatlı yorgunluklar..." şeklinde konuştu.

Bebeğinin eşine benzediğini ifade eden şarkıcı, "Babasına benzemesi için dua ettim. Benim burnum estetik, bana niye benzesin? Babası yeşil gözlü, ona benzesin." diyerek gülümsetti.

2020'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Cemre Kemer-Emre Medina çiftinin kızları, yaklaşık iki ay önce dünyaya gelmişti. İkili, bebeklerine 'Karla' adını vermişti.