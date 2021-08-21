Cemre Kemer kızının yüzünü gösterdi

Geçtiğimiz aylarda anne olan ve kızına Karla adını veren Cemre Kemer, kızının yüzünü ilk kez paylaştı. Kemer paylaşımının altına, "Karla" notunu düştü.

Bir dönem "Hepsi" grubu ile karşımıza çıkan Cemre Kemer, şu sıralar ilk anneliğinin heyecanını yaşıyor.

Yaklaşık sekiz ay önce Emir Medina evlenen Kemer, kızı Karla'yı 4 Temmuz tarihinde dünyaya getirdi.

YouTube kanalı açan ve sık sık Instagram hesabından paylaşım Kemer, kızının yüzünü ise ilk kez gösterdi.

"KARLA, BABASINA BENZİYOR"

Daha önce kızının yüzünü göstermeyen ünlü isim, Karla'yla verdiği pozlarını yayınladı.

Kızının yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaşan çiçeği burnunda annenin "Karla" notuyla paylaştığı karelerde birçok kişi, Kemer'in bebeğini babası Emir Medina'ya benzetti.