Cemre Kemer'in evlenmeden önceki hayatı! Bekar evini paylaştı

Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer'in son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
BEKAR EVİ
Cemre Kemer bir dönem sık sık tavandan tabana pencereli, önünde nefes kesen Boğaz manzarasının uzandığı evinin türlü türlü fotoğrafını paylaşıyordu. Takipçilerinin iyi bildiği o muhteşem ev yeniden paylaşıldı.
"YILLAR SONRA HATIRLAYANLAR"
Ünlü isim, sosyal medyada anılarını tazeledi. Artık bomboş olan evinde Boğaz manzarasını izlerken çekilen videosunu Instagram sayfasından paylaşan Kemer "Yıllar sonra... Hatırlayanlar" mesajını not düştü.
Evlendikten sonra bu muhteşem manzaralı evden taşınan Cemre Kemer'e yorum yağdı.