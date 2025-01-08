Cenazede küfürler edilmişti! Ferdi Tayfur'un yeğeninden açıklama geldi

Haber Merkezi

Ferdi Tayfur 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Zincirlikuyu Gasilhane'sine giden kızı Tuğçe Tayfur, burada fenalaşmıştı. Cenaze töreninde ise babasının tabutunun yanına gidince ortalık karışmıştı. Ferdi Tayfur'un cenazesinde, kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı birbirlerine ağır hakaretlerde bulunmuştu ve Tuğçe Tayfur küfür etmişti.

Tuğçe Tayfur ile tartışan kişinin Ferdi Tayfur'un yeğeni ve menajeri olan Şirin Gözalıcı olduğu iddia edilmişti.

"ÜZGÜNÜM"

Gözalıcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gözalıcı, "Öncelikle belirtmek isterim ki bu acılı durumda bu açıklamaya maruz bırakıldığım için çok üzgünüm. Cenazede tartışan kişi ben değildim, yoldaydım. Önce maske altından karşı tarafı kışkırtıp küfürler yağdırıp, sonra hızını alamayıp kendini küfürleriyle ele veren de kendisidir." dedi.