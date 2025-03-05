Cenazesine katılamadı! Mahsun Kırmızıgül'den Edip Akbayram açıklaması

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Usta sanatçı Edip Akbayram, zatürre sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle 4 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören 52 gün sonra Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

Edip Akbayram, Cemal Reşit Rey'de düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Akbayram'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"UÇAK BULAMADIM"

Akbayram'ın cenazesine katılamayan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından usta sanatçının fotoğrafını paylaşarak, altına törene katılamama sebebini not düştü. Kırmızıgül, "Önceden planlanmış bir dalış için Hint Okyanusu’nun ortasındayım ve ne yazık ki buradan uluslararası havalimanına ulaşmak için uçak bulamadım. Cenazeye yetişebilmek için her yolu denedim ama maalesef sonuç alamadım.

Canım Edip ağabeyim… Müziğe başlama sebebim, ilham kaynağım… Seni her zaman hayatımın sonuna kadar sevgiyle, saygıyla anacağım. Mekânın cennet olsun, ruhun huzur bulsun. Bana kattıkların için sana minnettarım…" yazdı.