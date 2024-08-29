Cengiz Kurtoğlu İstanbul'u terk etti: "Köyüme döndüm" Cengiz Kurtoğlu yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. İstanbul'u terk ettiğini söyleyen ünlü şarkıcı, köyüne gitti.

Haber Merkezi

Ameliyat ile kilo verdikten sonra değişimiyle gündeme gelen fantezi müziğin güçlü seslerinden Cengiz Kurtoğlu, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

KÖYÜNE GİTTİN

Gece yarısı bir paylaşımda bulunan Cengiz Kurtoğlu, "Köyüme geri döndüm." dedi.

Kurtoğlu'nun paylaşımında ise şu not yer alıyordu:

"Bu benim el yazım bundan sonra ne düşmanım ne de dostum olsun."

Sosyal medyada şarkıcının fanları bu mesaja anlam veremedi.

"HER ŞEY HAZIR"

"Artık gerçekten uğraşamıyorum, hatta 6 yıldır her şeyi hazır olan bir şarkım var, stüdyoya girip okuyamadım." diyerek yeni şarkı yapmadığını ifade eden Kurtoğlu, hayatının film olmasını da istemiyordu.

"Kimse beni oynayamaz, oynamasın. Böyle bir şeye de izin vermem." diyen Kurtoğlu'ndan garip bir paylaşım geldi.