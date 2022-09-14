Cengiz Ünder, Aleyna Kalaycıoğlu için özel jet kiraladı

Bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan çiçeği burnunda çift, geçtiğimiz günlerde Sedef Adası'na giderek tatil yaptı.

Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile Marsilya’da forma giyen Cengiz Ünder bir süredir aşk yaşıyor.

Çift hakkında ortaya atılan iddialara göre; Ünder'in, Kalaycıoğlu için gizlice İstanbul'a geldiği öne sürüldü.

Maçtan sonra soluğu İstanbul'da aldı

Genç futbolcu, 10 Eylül'deki maçın ardından özel jetle İstanbul'a gelerek ertesi kız arkadaşıyla birlikte Sedef Adası'na gitti.

İkili burada özlem giderdikten sonra özel jet kiralayan Ünder, Marsilya'ya gitti.

34 bin euro ödedi

Cengiz Ünder'in, aşkı için bu kısa yolculuğa 34 bin euro yani yaklaşık 630 bin TL ödediği öğrenildi.

Büyük beğeni topluyor

Öte yandan sosyal medya hesabını aktif kullanan Aleyna Kalaycıoğlu, paylaştığı birbirinden cesur pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Kalaycıoğlu'nun paylaşımları takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.