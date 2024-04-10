Cenk Eren gerdirdikten sonraki halini paylaştı! O detay dikkat çekti

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Estetikliler kervanına katılan Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı oldu.
Yüz gerdirme ameliyatını da saklamayan Eren hem öncesini hem de sonrasını sosyal medyadan paylaştı.
Geçirdiği operasyondan 9 gün sonra sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notunu düşmüştü.
Eren değişimini sosyal medya hesabında paylaştı.
Sakal ve bıyık bırakmayacak
Eren ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakal ve bıyık yok" diyerek yeni imajını da göstermiş oldu.
Eren'in son haline hayranları da kayıtsız kalmadı.
Hayranlarından yorum ve beğeni alan Cek Eren, ameliyata dair detayları saklamadığı için ise tebrik edildi.
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