Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si buluştu

Bir dönem ekranlara damgasını vuran 'Cennet Mahallesi' dizisinin çocuk oyuncuları Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy, yıllar sonra bir araya geldi.

2004-2007 yılları arasında yayınlanan; Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin çocuk yıldızı Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut yıllar sonra buluştu.

"O GÜNLERİ HİÇ UNUTMADIK"

Dizide 'Aliş' karakterine hayat veren Seyit Karabulut, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Karabulut, gönderisine; "O günleri biz hiç unutmadık, hep kalbimizde yaşıyoruz. Siz de bizi unutmayıp, yanımızda olduğunuz için kalbim dolusu sevgi ve saygılarımla" notunu düştü.

Çocuk oyuncu olarak hafızalara kazınan isimler, yıllar içindeki değişimleri ile dizi takipçilerini şaşırttı.