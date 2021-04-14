Ceren Hindistan: Çocuklarımızı korumalıyız

Ceren Hindistan, 6 yaşındaki kızı Arya’nın internetten zararlı içerikler arattığını açıkladı.

Oyuncu Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından 6 yaşındaki kızı Arya ile ilgili bir konuyu takipçileriyle paylaştı. Kızının son dönemdeki agresif davranışlarda bulunduğundan bahsetti.

Oyuncu, ebeveynleri çocuklarını oldukça tehlikeli olan “mavi balina” adlı oyundan koruma konusunda uyardı:

"OKUMA YAZMA BİLMİYOR"

“Günümüz şartlarında bazen istemesek bile çocuklarımızın eline tablet ve telefon veriyoruz. Arya okuma yazma bilmiyor, klavyenin mikrofon kısmını açıp aramak istediği şeyi sesli söyleyip istediği içeriklere ulaşabiliyor. Geçen gün kızımın ‘Maria hayaleti, mavi balina’ arattığını duyup odasına koştum. Neden bunları arattığını sorduğumda aldığım cevap ‘Balinanın rengi gerçekten mavi mi, merak ettim’ oldu. Beni kandırdığının farkındayım. Çocukları bunları aratmaya yönlendiren videolar var. Ben her zaman ne izlediğini takip eden bir anne olmama rağmen gözden kaçırdığım anlar olmuş.

"BEYİN YIKIYORLAR"

Lütfen, dikkat edin. Zararsız çocuk videolarına o zararlı içerikleri aramaya yönlendiren beyin yıkama taktikleri koyuyorlarmış.”