Ceren Hindistan: Fakiri ne yapayım

Sosyal medya hesabından soru-cevap yapan Ceren Hindistan, yaptığı açıklamalarla şaşırttı.

Türkiye'deki pandemi kısıtlamalarından sıkılan ve şu sıralar Maldivler'de tatil yapan oyuncu Ceren Hindistan takipçileriyle sosyal medya hesabından soru-cevap yaptı.

SEVGİLİSİYLE MALDİVLER'DE

Hindistan, "Ne zamandır soru cevap açmıyorum. Hadi sohbet edelim biraz" diyerek Instagram hesabı üzerinden soru-cevap yaptı.

Takipçisinden gelen 'Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun, yoksa öyle mi denk geliyor?' sorusuna 'Fakiri ne yapayım' şeklinde cevap veren ünlü oyuncu tepki çekti.

"AKLIM BAŞIMA GELDİ"

"Erkek arkadaşınızı nazar değer diye mi göstermiyorsunuz?" sorusuna ise "Yok canım ne nazarı. Şimdiye kadar hep ulu orta yaşadım. Artık aklım başıma geldi. Özelimi göstermeme konusunda akıllandım sadece. Annemin, babamın ve kızımın haricinde kimsenin bilmesine gerek yok" yanıtını verdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Her şey para değil, insana değer verin' yorumunda bulundu.