Ceren Kaplakarslan ile Temel Tankıran barıştı

Birinci hamileliğinde sevgilisinden şiddet gördüğü haberleriyle gündeme gelen Ceren Kaplakarslan, yine hamile.

Geçtiğimiz yıl 6 aylık hamileyken sevgilisi Temel Tankıran’dan şiddet gören Ceren Kaplakarslan, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Kızı Tuva’yı ocak ayında kucağına alan Kaplakarslan, yeniden hamile.

2 AY ÖNCE EVLENDİ

Babası Atilla Kaplakarslan’ın Instagram’da paylaştığı karede hamile olduğu görülen Ceren Kaplakarslan’ın, 2 ay önce Temel Tankıran’la nikah masasına oturduğu öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, genç mankenin sevgilisi, iş insanı Temel Kankıran tarafından dövülmüştü. Sevgilisinin tekmeleyip tabancanın kabzasıyla yüzüne vurduğu 6 aylık hamile Kaplakarslan ve annesi, hastanede tedaviye alınmıştı.

RAFET'İN ESKİ EŞİ

Kalpakarslan'ın eski eşi Rafet El Roman olayla ilgili, "Çok üzüldüm. İçler acısı bir haber. İlişkinin iç yüzü nedir, ne oldu bilmiyoruz ama gerekçe ne olursa olsun onu bu şekilde görmek beni çok üzdü. Kendisi eski eşim ama dostum ve arkadaşımdır. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu büyük bir travmadır. Hepimizin çoluğunu çocuğunu Allah korusun..." şeklinde konuşmuştu.