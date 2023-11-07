Ceren Karakoç'un Nursema itirafı: 'Onun gibi bir arkadaşım olsun isterdim" Kızılcık Şerbeti dizisinin izleyicileri tarafından merakla takip edilen Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, verdiği röportajda canlandırdığı karakter hakkında konuştu.

ensonhaber.com

Son dönemin en çok konuşulan dizileri arasında olan reyitng rekorları kıran Kızılcık Şerbeti, sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, All magazin dergisinin bu ayki konuğu oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisiyle ünlenen başarılı oyuncu, verdiği röportajda projede hayat verdiği Nursema hakkında açıklamalarda bulundu.

“Nursema gibi bir arkadaşım olsun isterdim." diyen Karakoç, şunları söyledi:

"Nursema'ya söylemek istediklerim var"

"Nursema gibi bir arkadaşım olmasını çok isterdim. Nursema'ya aslında çok güçlü bir kadın olduğunu ve kimsenin fikrine ve aklına ihtiyacının olmadığını, yeri geldiğinde tepkisini herkese gösterebileceğini ve hayatta ondan daha değerli hiçbir şey olmadığını söylemek isterdim."