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    Ceren Monay Fransız eşinden boşandı

    Ünlü oyuncu Ceren Moray'ın 5 yıllık evlilik tek celsede bitti.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 09:46
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    Ceren Monay Fransız eşinden boşandı

    Son olarak 'Yalancılar ve Mumları' dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Ceren Moray, 2017 yılında Fransız Nico Brun ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.

    5 yıl sürdü

    Ünlü oyuncunun beş yıllık evliliği tek celsede bitti.

    Oyuncu eşinin isteği üzerine yemek kursuna yazılmıştı. Moray, "Şu sıralar aşçılık eğitimi alıyorum. Eşimle birlikte ortak bir şeyler yapmayı düşünüyoruz.

    Henüz netleşen bir şey yok, sadece boş zamanlarımda kursa gidiyorum. Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim. 'Avlu' dizisinin devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Belki internetten devam ederiz, hiç belli değil. Yapımcımızdan haber bekliyoruz" şeklinde konuşmuştu.

    Ceren Monay Fransız eşinden boşandı #1


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