Ceren Monay Fransız eşinden boşandı

Ünlü oyuncu Ceren Moray'ın 5 yıllık evlilik tek celsede bitti.

Son olarak 'Yalancılar ve Mumları' dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Ceren Moray, 2017 yılında Fransız Nico Brun ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.

5 yıl sürdü

Ünlü oyuncunun beş yıllık evliliği tek celsede bitti.

Oyuncu eşinin isteği üzerine yemek kursuna yazılmıştı. Moray, "Şu sıralar aşçılık eğitimi alıyorum. Eşimle birlikte ortak bir şeyler yapmayı düşünüyoruz.

Henüz netleşen bir şey yok, sadece boş zamanlarımda kursa gidiyorum. Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim. 'Avlu' dizisinin devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Belki internetten devam ederiz, hiç belli değil. Yapımcımızdan haber bekliyoruz" şeklinde konuşmuştu.