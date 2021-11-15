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    Ceren Moray: Dizimin bitmesine çok üzüldüm

    Dizisi yayından kalkan ünlü oyuncu Ceren Moray, üzüntüsünü dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 07:31
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    Ceren Moray: Dizimin bitmesine çok üzüldüm

    Oyuncu Ceren Moray ile 2017’de evlendiği Fransız Nico Burn, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Kısa süre önce ‘Yalancılar ve Mumları’ ile ekrana dönen  Moray, dizisinin yayından kalkmasıyla şoka girdiğini söyledi.

    Ceren Moray dizinin erkenden final yapmasıyla ilgili "Tüm ekip şok olduk. Seyirci farklı bir iş istedi galiba, bu sene de böyle olsun. Senaryoyu çok dikkatli seçmiştim oysa ki.

    "DOĞUM SANCISI GİBİYDİ"

    Doğum sancısı gibi aylarca okudum ve çalıştım. Erken bitmesine çok üzüldüm" dedi.

    Ceren Moray: Dizimin bitmesine çok üzüldüm #1

    Ceren Moray: Dizimin bitmesine çok üzüldüm #2

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