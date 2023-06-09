Ceren Yalazoğlu Karakoç: Hayal etmediğim bir noktadayım Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç, konuk olduğu programda dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Ekranların reyting rekorları kıran projelerinden Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç, Armağan Çağlayan'a konuk oldu.

Küçük bir yerde büyüdüğünü belirten Yalazoğlu, çocukken sanatla iç içe yaşadığını ifade etti.

"Okurken heyecanlandım"

"Türkiye'nin en tartışılan işinde başrol oynuyorsunuz bunun böyle olacağını senaryo okurken tahmin etmiş miydiniz?" diye soran Çağlayan'a güzel oyuncu "Bize 5 bölüm gelmişti okurken heyecanlandım ses getireceğini bekliyordum ama bu kadar büyük bir kitleye ulaşacağını beklemiyordum. Hayal etmediğim bir noktaya ulaştı" yanıtını verdi.

"Gözlemlemem daha kolaydı"

Kariyerinde bir sıçrama yaşadığını söyleyen Yalazoğlu, Nursema'nın çevresinde olmayan bir karakter olduğunu dile getirdi. Oyuncu "Kapalı açık muhafazakarlıktan ziyade evde baskılanmış bir kız olarak yaklaşmaya çalıştım. Bu çevremde vardı, bunu gözlemlemem daha kolaydı. Okumuş ama baskılanmış bir kadından yola çıktım" dedi