Cesur güzel Melis Sezen'in transparan tarzına yorum yağdı

Bir dönem ilgiyle izlenen, geçtiğimiz sene final yapan dizisi 'Sadakatsiz'de Derin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medyada ünlü bir isim.
Sezen, son olarak 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirdi.
"Ne güzel bir gece"
Dantelli elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü isim, peş peşe paylaştığı iddialı pozlarına; "Ne güzel bir gece... Yıldızların üstünde, yıldızların içinde" mesajını yazdı.
Melis Sezen'in kısa sürede 95 binden fazla beğeni alan gönderisine sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.
Alev attılar
Sezen'in birbirinden cesur pozlarına sosyal medyadan alev emojileri yağdı
Melis Sezen, önceki aylarda Venedik Film Festivali'ne katılmıştı. Derin sırt dekolteli beyaz elbisesiyle kırmızı halıda yürüyen 26 yaşındaki Sezen, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
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