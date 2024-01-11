Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, süper minisiyle poz verdi

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Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ani bir kararla ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise, olaylı boşanmasından sonra pozlarıyla ve danslarıyla adından söz ettirmeye başlamıştı.
iddialı güzel
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hadise, iddialı pozlarını peş peşe paylaşmaya devam ediyor.
Londra'ya gitti
Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti'ni eleştiren Hadise, Londra'ya uçtu.
Hadise sere serpe
Güzel şarkıcı, süper minili tarzıyla koltukta poz verdi. Koltuğa sere serpe uzanan Hadise'nin pozları yine olay oldu.
Hadise yayınladığı karelere; "Londra'daki evim" notunu düştü.
Oturuşu beğenilmedi
Sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı, takipçilerini de ikiye böldü. Hadise'nin pozunu beğenen kadar beğenmeyen de oldu. Oturuşuna yorum yağdı.
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