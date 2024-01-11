Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, süper minisiyle poz verdi En son Kızılcık Şerbeti dizisini eleştirmesiyle gündeme gelen Hadise, sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı pozlarına devam ediyor.

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Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ani bir kararla ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise, olaylı boşanmasından sonra pozlarıyla ve danslarıyla adından söz ettirmeye başlamıştı.

iddialı güzel

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hadise, iddialı pozlarını peş peşe paylaşmaya devam ediyor.

Londra'ya gitti

Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti'ni eleştiren Hadise, Londra'ya uçtu.

Hadise sere serpe

Güzel şarkıcı, süper minili tarzıyla koltukta poz verdi. Koltuğa sere serpe uzanan Hadise'nin pozları yine olay oldu.

Hadise yayınladığı karelere; "Londra'daki evim" notunu düştü.

Oturuşu beğenilmedi

Sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı, takipçilerini de ikiye böldü. Hadise'nin pozunu beğenen kadar beğenmeyen de oldu. Oturuşuna yorum yağdı.