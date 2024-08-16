Cesur sahneleriyle çok konuşulmuştu! Genç oyuncu İlayda Akdoğan'ın yeni dizisi Genç oyuncu İlayda Akdoğan uzun zaman sonra ekranlara geri dönüyor. Akdoğan, Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrollerini paylaştığı fenomen dizinin kadrosuna girdi.

Haber Merkezi

Bir internet platformunda yayınlanan Kötü Adamın 10 Günü filmi büyük ilgi görmüştü. Başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı filmde genç oyuncu İlayda Akdoğan cesur sahneleri ile uzun süre konuşulmuştu.

İlayda Akdoğan uzun zamandır televizyonda yoktu.

YENİ DİZİSİ

Ünlü isim Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrollerini paylaştığı NOW’ın yeni sezonda da devam edecek olan fenomen dizisi Yabani'nin kadrosuna dahil oldu.

Akdoğan, Derin karakterine hayat verecek. Akdoğan çok sayıda aday arasından Derin rolü için seçildi.

Güzl oyuncu, daha önce; En İyi Arkadaşım, Bez Bebek, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Dolunay gibi birçok projede yer almıştı.