Cesur tarz! Oyuncu Yasemin Kay Allen transparan elbisesiyle olay oldu

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Birçok başarılı projede gördüğümüz hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla Yasemin Kay Allen, eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile yaşadığı aşkla çok konuşuluyordu.

Allen'in mutluluğu kısa sürmüş ünlü oyuncu ayrılığı duyurmuştu.

Ünlü isim şimdi de dün gece katıldığı gecede iddialı tarzıyla adından söz ettirdi.

GÜLŞEN DE GİYMİŞTİ

Baştan aşağı puldan elbisesiyle tüm bakışları üzerine çeken Yasemin Kay Allen bu haliyle sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Yasemin Kay Allen'in tarzını çok beğenirken bazı kullanıcılar da hiç beğenmedi.

Allen'in iddialı kostümünü daha önce Gülşen'in giymişti.