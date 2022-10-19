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Çetin Altay boşanıyor
Çetin Altay ve eşi Gamze Altay'dan üzücü haber geldi.
- Haber Merkezi
- 19.10.2022 - 09:54
- Güncelleme : 19.10.2022 - 10:27
Canlandırdığı Oflu Hoca karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Çetin Altay ile eşi Gamze Altay, ayrılık kararı aldı.
5 yıldır evli olan ve bir kız çocukları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşanma davası açtı.
Davaya gelmediler
Çift, bazı sağlık problemleri nedeniyle duruşmaya katılamayınca dava ileri bir tarihe ertelendi.