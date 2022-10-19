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    Çetin Altay boşanıyor

    Çetin Altay ve eşi Gamze Altay'dan üzücü haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 10:27
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    Çetin Altay boşanıyor

    Canlandırdığı Oflu Hoca karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Çetin Altay ile eşi Gamze Altay, ayrılık kararı aldı.

    5 yıldır evli olan ve bir kız çocukları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşanma davası açtı.

    Davaya gelmediler

    Çift, bazı sağlık problemleri nedeniyle duruşmaya katılamayınca dava ileri bir tarihe ertelendi.

    Çetin Altay boşanıyor #1


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