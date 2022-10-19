Çetin Altay boşanıyor

Çetin Altay ve eşi Gamze Altay'dan üzücü haber geldi.

Canlandırdığı Oflu Hoca karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Çetin Altay ile eşi Gamze Altay, ayrılık kararı aldı.

5 yıldır evli olan ve bir kız çocukları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşanma davası açtı.

Davaya gelmediler

Çift, bazı sağlık problemleri nedeniyle duruşmaya katılamayınca dava ileri bir tarihe ertelendi.