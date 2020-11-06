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    Çetin Altay: Sakallarımı film için kesmiyorum

    ünlü oyuncu Çetin Altay, sakallarını neden kesmediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 08:38
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    Çetin Altay: Sakallarımı film için kesmiyorum

    Komedi filmlerinde görmeye alıştığımız oyuncu Çetin Altay, geçtiğimiz gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

    "3 AYRI FİLM VAR"

    Alışveriş yaptıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup kahve içen oyuncu, üç ayrı filmin çekimlerinin hazırlığı içinde olduğunu açıkladı:

    “Oflu Hoca’nın devam filminin çekimlerine başlayacağız, o nedenle sakallarımı kesmiyorum. Aynı zamanda Oflu Hoca’dan bağımsız iki ayrı komedi filmi daha çekeceğiz.”

    Çetin Altay: Sakallarımı film için kesmiyorum #1

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