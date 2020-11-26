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    Ceyda Ateş anne oldu

    Doğum yapan Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından bebeğinin ve kendinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 08:39
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    Ceyda Ateş anne oldu

    İki yıl önce iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenen oyuncu Ceyda Ateş ilk bebeğini kucağına aldı. Kız bebek dünyaya getiren Ateş, çocuğuna Talya adını verdi.

    "BİZ İYİYİZ"

    Önceki gün kızı Talya'yı kucağına alan oyuncu, Instagram’dan açıklama yaptı. Ateş, “Biz iyiyiz. Doğum iyi geçti. Bebiş ve ben sağlıklıyız.” dedi.

    "HAYVANLAR ALEMİNİN KRALİÇESİ"

    Çift bebeklerinin adıyla ilgili, "Aslında çok isim düşündük. En son Talya ismine karar verdik. 'Sonbaharı müjdeleyen, şans ve bereket veren, hayvanlar aleminin kraliçesi' anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

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