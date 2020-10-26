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    Ceyda Ateş: Geliyor gelmekte olan

    Anne olmak için gün sayan oyuncu Ceyda Ateş'ten yeni fotoğraf geldi.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 15:05
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    Ceyda Ateş: Geliyor gelmekte olan

    2013 yılında aşk yaşamya başladığı iş insanı Buğra Toplusoy, 2019 yılında Miami'de nikah masasına oturan Ceyda Ateş, hamileliğinin 35'nci haftasına girdi.

    Anne olmak için gün sayan 31 yaşındaki Ceyda Ateş, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

    SETLERE DÖNECEK

    Ünlü oyuncunun "Geliyor gelmekte olan" notunu düştüğü gönderiye takipçilerinden beğeni yağdı.

    Ceyda Ateş, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt vermişti.

    Ceyda Ateş: Geliyor gelmekte olan #1

    Ceyda Ateş: Geliyor gelmekte olan #2

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