Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş, hamile olduğunu duyurdu.

İş insanı Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Miami'de evlenen ünlü oyuncu Ceyda Ateş, anne oluyor.

KIZI OLUYOR

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyuran Ateş, bebeğinin cinsiyetini de öğrendiği açıkladı. Hayatını Miami'de sürdüren Ceyda Ateş, yaptığı partiyle bebeğinin cinsiyetini de öğrendi.Bu anları takipçileriyle paylaşan 3.5 aylık hamile oyuncu, bir kızı olacağını duyurdu.

"SÜPRİZ YAPTI"

Ateş, paylaşımına, "İçimde büyüyen, minicik eller, minicik ayaklar ve minicik bir kalp var. Beklemediğimiz anda bize sürpriz yaptı fındık. Evet anne baba oluyoruz." notunu yazdı.

Ceyda Ateş, hamile VİDEO

Ceyda Ateş, mutluluğunu paylaşan takipçilerine şu sözlerle teşekkür etti:

"GÜZEL İNSANLAR BİRİKTİRMİŞİM"

"Bütün mesajlarınızı okudum. Güzel dilekleriniz için hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Tanımadığım ama kalpleri çok güzel insanlar biriktirmişim. Çok teşekkür ederim. Not; diğer yorumlar için de teşekkürler. Kalplerinizin sevgiyle dolmasını dilerim."