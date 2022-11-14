Ceyda Ateş: İkinci çocuğu düşünüyoruz

İş insanı Buğra Toplusoy ile hayatını birleştiren Ceyda Ateş, kızı Talia'ya kardeş yapacağını duyurdu.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Ceyda Ateş, 2018’de Buğra Toplusoy ile Amerika’da evlenmiş, Kasım 2020’de kızı Talia’yı Miami’de dünyaya getirmişti.

‘Son Dilek’ filminde rol alan Ceyda Ateş, önceki akşam Gayrettepe'deki bir otelde galadaydı.

"Talia kardeşiyle büyüsün"

Oyuncu, “Çocuktan sonra bir tık daha olgunlaştım. Annelik mükemmel bir duygu. İkinci çocuğu düşünüyoruz. Talia, kardeşi ile büyüsün istiyoruz.” dedi.

"Olumsuz değil"

Ateş, “Evliliğinizin mesleki hayatınıza olumsuz bir yanı olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Olumsuz değil, aksine olumlu etki yaptı. En büyük desteğim her zaman eşim.”