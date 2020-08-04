Ceyda Ateş: Karnımın içinde mısırlar patlıyor

Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşadıklarını takipçilerine aktarıyor.

Uzun bir süredir yurt dışında yaşayan Ceyda Ateş, bir dizi projesi için Türkiye’ye dönmüş ancak bu dizisi de yayından kaldırılmıştı.

Erken final yapan dizisinin ardından fazlaca ortalarda görünmeyen Ateş, sonrasında hamilelik haberleriyle gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından hamilelik süreciyle ilgili paylaşımlarda bulunan Ateş, takipçilerinin sorularını da yanıtladı.

"23. HAFTAYA GİRDİK"

Hamileliğinde 23. haftaya giren ve fazlaca kilo almayan Ateş, hesabından şu paylaşımı yaptı: “23. haftaya giriş yaptık… Karnımın içinde mısırlar patlıyor gibi. Minicik elleri ve ayakları ile varlığını belli ediyor. Siz bu süreçte neler hissettiniz?”