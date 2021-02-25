Ceyda Ateş kızını gösterdi

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı.

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen oyuncu Ceyda Ateş, pandemi sürecinde sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başlayan isimlerden. İlk kez annelik duygusunu tadan Ateş, kızı Talia'nın üç aylık olmasının ardından kural bozdu.

"GÖKYÜZÜ GÖZLÜM"

Kızının yüzünü ilk kez gösteren Ceyda Ateş, Instagram hesabından yayınladığı gönderisine, "Gökyüzü gözlüm... İyi ki geldin bizim hayatımıza... Babasının minik kuşu... Bugün üç aylık oldum." notunu düştü.

AYNI ANNESİ

Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerinden 75 binden fazla beğeni ve çok sayıda "Maşallah" şeklinde yorum aldı. Ateş'in takipçileri, minik Talia'yı annesine benzetti.