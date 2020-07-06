Ceyda Ateş: Oyunculuğu bırakmayacağım

Ünlü oyuncu Ceyda ateş, doğumdan sonra setlere döneceğini söyledi.

Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018’de Amerika Miami’de evlenmişti. 31 yaşındaki oyuncu bebek bekliyor. Bir kızı olacak.

Hamileliğinin 19’uncu haftasına giren Ceyda Ateş, doğumdan kısa bir süre sonra setlere dönmeyi düşündüğünü söyledi.

"KİLO ALMADIM"

Hamileliğinin 19’uncu haftasına giren Ceyda Ateş, “Henüz karnım ortaya çıkmadı. Kilo almadım sayılır. Sporumu ihmal etmiyorum” dedi.

"HATALARIMA BAKIYORUM"

En son 2019’da erken final yapan ‘Çocuk’ta ‘Şule’yi canlandıran Ceyda Ateş, “Bu süreçte eski dizilerimi seyrediyorum. Yaptığım hataları bir daha tekrarlamamak adına not ediyorum. Çünkü oyunculuğu bırakmayı hiç düşünmüyorum. Doğumdan sonra setlere dönmem uzun sürmeyecek” diye konuştu.