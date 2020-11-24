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    Ceyda Ateş yarın doğuma giriyor

    Kızı Talia'yı dünyaya getirecek olan oyuncu Ceyda Ateş, doğumdan bir gün önce poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 12:37
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 12:46
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    Ceyda Ateş yarın doğuma giriyor

    İki yıl önce iş adamı Buğra Toplusoy ile Amerika Birleşik Devletleri'nde evlenen ünlü oyuncu Ceyda Ateş annelik heyecanı yaşıyor.

    Kızlarına Talia adını verecek olan çiftten Ceyda Ateş, doğumdan bir gün önce objektif karşısına geçti. Duygularını dile getiren Ateş, "9. ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım.

    "ÇOK HEYECANLIYIM"

    Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda? Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim" dedi.

    Ceyda Ateş yarın doğuma giriyor #1

    Ceyda Ateş yarın doğuma giriyor #2

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