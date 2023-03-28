Ceyda Ateş, yazı yaşıyor Amerika'da yaşayan güzel oyuncu Ceyda Ateş; mutlu aile hayatı ve lüks yaşamıyla düşman çatlatıyor.

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Evlendikten sonra Türkiye’den ayrılıp Amerika'ya yerleşen ünlü oyuncu Ceyda Ateş, ekranlarda olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başarıyor.

Uzun süredir eşi Buğra Toplusoy ve kızıyla ABD'de yaşayan Ceyda Ateş'ten yeni paylaşım geldi.

Palm Beach'ten paylaştı

Şu günlerde hava sıcaklığının yaklaşık 25 derece olduğu Palm Beach'ten bu karesini paylaşan güzel oyuncu, tarzı ve renkli pozuyla beğeni topladı.

Amerika'daki lüks ve mutlu hayatıyla düşman çatlatan Ceyda Ateş'e sevenlerinden beğeni yağdı.