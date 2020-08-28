Ceyda Ateş'in kızının ismi belli oldu

25 haftalık hamile olan Ceyda Ateş, kızına Talya ismini verecek.

Son olarak "Çocuk" dizisinde boy gösteren oyuncu Ceyda Ateş, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.

ADI TALYA OLACAK

Eşi Buğra Toplusoy'la Amerika'da olan ünlü oyuncu Ceyda Ateş, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Bebeğimize yurt dışında da zorluk çekmeyeceği bir ismi koyacağız." demişti.

25 haftalık hamile olan oyuncu, kızına 'Talya' adını vereceklerini açıkladı.