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    Ceyda Ateş'in kızının ismi belli oldu

    25 haftalık hamile olan Ceyda Ateş, kızına Talya ismini verecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 12:30
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 12:30
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    Ceyda Ateş'in kızının ismi belli oldu

    Son olarak "Çocuk" dizisinde boy gösteren oyuncu Ceyda Ateş, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.

    ADI TALYA OLACAK

    Eşi Buğra Toplusoy'la Amerika'da olan ünlü oyuncu Ceyda Ateş, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Bebeğimize yurt dışında da zorluk çekmeyeceği bir ismi koyacağız." demişti.

    25 haftalık hamile olan oyuncu, kızına 'Talya' adını vereceklerini açıkladı.

    Ceyda Ateş in kızının ismi belli oldu #1

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