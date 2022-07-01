Ceyda Ateş'ten eşini övdü

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, eşi Buğra Toplusoy'un babalığını anlattı.

Son olarak "Çocuk" dizisinde rol alan güzel oyuncu Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile evlenmesinin ardından Amerika'ya yerleşti. Yeni proje görüşmesi için İstanbul'a gelen Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy, kısa bir tatile çıktı.

"Çok özledim kızımı"

Ateş, "İki günlük bir tatil yapalım istedik. Çok iyi geldi bize. Buğra tatiline devam edecek ama ben yeni sinema filmim için İstanbul'a döneceğim. Talia'yı anneme bıraktık. Çok özledim kızımı" dedi.

"Baba olmak nasıl bir duygu?" sorusuna Toplusoy; "Baba olmak güzel ama kız babası olmak daha güzel bir duygu" yanıtını verdi.

"Harika bir baba"

Araya giren Ateş, "Buğra mükemmel bir baba. Bana çok yardımcı oldu bu süreçte. Beraber uykusuz kaldık beraber sabahladık. Talia'yı ağlamaması için saatlerce kucağından indirmediği zamanları hatırlıyorum" diyerek eşini övdü.