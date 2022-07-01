Petrol
108.1
-0.85%
Euro
17.4738
-0.31%
Dolar
16.6907
-0.05%
Altın
965.36
-0.47%
Borsa
2405
0.00%
Bitcoin
327.094
-2.95%
BTXN Coin
6.52
-0.76%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Ceyda Ateş'ten eşini övdü

    Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, eşi Buğra Toplusoy'un babalığını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 08:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ceyda Ateş'ten eşini övdü

    Son olarak "Çocuk" dizisinde rol alan güzel oyuncu Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile evlenmesinin ardından Amerika'ya yerleşti. Yeni proje görüşmesi için İstanbul'a gelen Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy, kısa bir tatile çıktı.

    "Çok özledim kızımı"

    Ateş, "İki günlük bir tatil yapalım istedik. Çok iyi geldi bize. Buğra tatiline devam edecek ama ben yeni sinema filmim için İstanbul'a döneceğim. Talia'yı anneme bıraktık. Çok özledim kızımı" dedi.

    "Baba olmak nasıl bir duygu?" sorusuna Toplusoy; "Baba olmak güzel ama kız babası olmak daha güzel bir duygu" yanıtını verdi.

    "Harika bir baba"

    Araya giren Ateş, "Buğra mükemmel bir baba. Bana çok yardımcı oldu bu süreçte. Beraber uykusuz kaldık beraber sabahladık. Talia'yı ağlamaması için saatlerce kucağından indirmediği zamanları hatırlıyorum" diyerek eşini övdü.

    Ceyda Ateş ten eşini övdü #1

    Ceyda Ateş ten eşini övdü #2


    İlginizi Çekebilir

    Konutlarda ısı yalıtımı için uygun kredi imkanına başlandı
    Gündem

    Konutlarda ısı yalıtımı için uygun kredi imkanına başlandı

    Judocu Vedat Albayrak’tan altın madalya
    Milli Takımlar

    Judocu Vedat Albayrak’tan altın madalya

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir