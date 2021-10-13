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    Ceyda Ateş'ten evlilik yıl dönümü paylaşımı

    Aile saadetiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Ceyda Ateş, evlilik yıl dönümüyle ilgili bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 12:15
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    Ceyda Ateş'ten evlilik yıl dönümü paylaşımı

    Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen ve geçtiğimiz yıl kasım ayında da kızı Talia'yı kucağına alan Ceyda Ateş, mutlu aile fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.

    32 yaşındaki Ateş, eşi ile evliliklerinin üçüncü yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı.

    "TALİA 1 AYLIK"

    Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ve kızıyla birlikte çekilen eski bir fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.

    Ünlü oyuncu, 33 binden fazla beğeni alan gönderisine, "Nice senelerimize... Talia Hanım 1 aylık burada... 12/10/2018..." notunu düştü.

    Ceyda Ateş ten evlilik yıl dönümü paylaşımı #1

    Ceyda Ateş ten evlilik yıl dönümü paylaşımı #2

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