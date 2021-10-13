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Ceyda Ateş'ten evlilik yıl dönümü paylaşımı

Ceyda Ateş'ten evlilik yıl dönümü paylaşımı

Aile saadetiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Ceyda Ateş, evlilik yıl dönümüyle ilgili bir paylaşım yaptı.