Ceyda Ateş’ten hamilelik açıklaması

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4 aylık hamile olan Ceyda Ateş, fiziğinin hala aynı olduğu söyledi.

Buğra Toplusoy’la 1.5 yıl önce Amerika’da evlenen Ceyda Ateş, hamileliğinin 16’ncı haftasında, sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.

"SİZ KAÇ KİLO ALDINIZ"

Henüz kilo almadığını belirten oyuncu Ceyda Ateş, “Henüz kilo almaya başlamadım. Bu almayacağım anlamına gelmiyor. Siz hamilelik döneminizde kaç kilo aldınız?” diyerek, takipçilerine sordu.

Bebek bekleyen Ceyda Ateş, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.