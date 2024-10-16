Ceyda Düvenci 1,5 ayda 6 kilo verdi! Yeni pozlarına yorum yağı

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Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, Bülent Şakrak'la olan evliliğini sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

Boşanmanın ardından gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptıran ünlü oyuncu, verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

SIKI DİYET

1,5 ayda 6 kilo veren Düvenci sıkı bir diyet yaptığını ve et yemeyi, hamur yemeği bıraktığını açıklamıştı.

Şimdilerde yeni sevgilisi ile el ele görüntü vermekten çekinmeyen Düvenci, son olarak bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Ünlü ismin cesur kareleri çok beğenildi.Ceyda Düvenci'nin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.