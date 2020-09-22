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    Ceyda Düvenci: Artık plan yapmıyorum

    Bodrum'a yerleşen Ceyda Düvenci, hayatıyla ilgili artık plan yapmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 09:40
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    Ceyda Düvenci: Artık plan yapmıyorum

    Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, Instagram’dan yaptığı paylaşımla takipçilerine içini döktü.

    "HAYAT GERÇEKTEN DE PLANLI YAŞANMIYOR"

    Artık plan yapmadığını söyleyen oyuncu Ceyda Düvenci, “Hayat gerçekten de planlı yaşanmıyormuş. Şükür bizim değişikliklerimiz hiç kötü anlamda olmadı... Yeni hayata uyum sağlama çabalarına devam.” dedi.

    Düvenci, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile hayatı için çok önemli bir karar aldığını ilan etmişti. Düvenci, eşinin işleri nedeniyle uzun bir süre Bodrum'a yerleşti.

    Ceyda Düvenci: Artık plan yapmıyorum #1

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