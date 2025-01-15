Ceyda Düvenci artık sarışın değil! Yeni imajına yorum yağdı

Haber Merkezi
Güçlü Mete ile isminin aşk dedikodularına karıştığı Ceyda Düvenci’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım aşklarının kesinleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde radyo programcısı sevgilisi Güçlü Mete ile Paris seyahatine çıkan oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı.
PARİS'TE KARAR VERDİ
Paris’ten döner dönmez soluğu kuaförde alan oyuncu Ceyda Düvenci, uzun zamandır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz sarı saçlarına veda edip koyu tonlara boyattı.
Saçlarını koyulaştırarak saç imajını değiştiren Ceyda Düvenci’nin bu yeni görünümü takipçileri tarafından beğenildi.
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