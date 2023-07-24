Ceyda Düvenci, dövmesini gösterdi 8 yıllık eşinden yeni boşanan Ceyda Düvenci, “sorun yok, her şey yolunda" anlamına gelen ‘Hakuna Matata’ dövmesini gösterdi.

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ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, dizi setinde tanıştığı meslektaşı Bülent Şakrak ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu.

Örnek çiftler arasında gösterilen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla katlanmıştı.

15 dakikada boşandı

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, 11 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde sabah saatlerinde boşanmıştı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası sadece 15 dakika sürmüştü.

‘Hakuna Matata’

Ceyda Düvenci sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, son olarak “sorun yok, her şey yolunda" anlamına gelen ‘Hakuna Matata’ dövmesini böyle gösterdi.