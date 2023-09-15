Ceyda Düvenci göndermeli yeni paylaşım Bülent Şakrak'tan yeni boşanan Ceyda Düvenci'den dikkat çeken göndermeli bir mesaj daha geldi.

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Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci ve oyuncu eşi Bülent Şakrak 8 yıl süren birlikteliğin ardından temmuz ayında tek celsede boşandı.

Biten evliliğinin ardından sürekli imalı paylaşımlar yapan Ceyda Düvenci, şimdi ise sosyal medya sayfasından paylaştığı notla dikkat çekti.

Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yıllardır aynı düşüncede olduğunu belirtip şu mesajı yayınladı:

"Evet; Hep bildiğimi yaptım. Hep kalbimin peşinden gittim. 'Olmaz' dedikleri her şeyi canım istediyse olduğu yere kadar oldurdum.

"Düştüğüm yerden hemen kalktım"

Düştüğüm yerden hemen kalktım. Hep çabuk dikleşti sırtım. Hemen kaldığım yerden devam ettim. Hatalarımı hep sevdim. Öğrenci olmaktan vazgeçmedim, hep gezmeyi sevdim. Yeni ülkeler görmek için çalıştım çoğu zaman... Yaşadıklarımı güvendiklerime anlatmayı sevdim, duygularımın hakkını hep verdim.

"Hayatım sadece beni ilgilendirdi"

Dedikodu sevmediğim gibi yapanı da sevmedim. Hep çok çalıştım, ürettim, alnımın teriyle yaşadım. Yaşadıklarımı hiç silmedim zihnimden. Hayatım sadece beni ilgilendirdi. Ben olmayı sevdim, aşık olmayı da sevdim.

Hayatın her detayında bulabildim aşkı... Kitaplar, resimler, müzik ve bilge insanlar yoluma ışık oldu. Küstüklerim oldu, tekrar barıştıklarım ya da hiç barışmak istemediklerim.

"Kelimelerim çok"

Kadın olmamdan sebep hadsizlerin yorumlarına hedef oldum her kadın gibi... Sessiz kaldım çoğuna, ama çok zaman da susturamadı kimse! Kelimelerim çok evet, hakkımı da savunurum zekasına inandığım insanın karşısında, kimseye hayatıma müdahale hakkı tanımadım hiç müdanam da olmadı.

Gücüme, kalbime, çalışkanlığıma, kalbimin iyiliğine sığındım hep. Doğaya, hayvanlara, Mevlana’ya, Yunus’a, çalışkan olmaya, okumaya, kendi yoluna bakmaya ve iyi insanın gücüne inandım sadece! Yalancıları, zorbaları ve her şeyin aşırısını sevenleri hiç sevmedim, bir de aldatanları!

"Çocuklarım nefesim oldu"

Çocuklarım nefesim oldu hep; Annem, babam ve en yakın dostlarım gücüm. Fazlasına da ihtiyacım yok zaten. Ve evet çok insan tanıyorum bu da dünyanın en büyük zenginliği...

"Kaba kuvvet dilim olmadı hiç"

El alem ne der hiç umurumda olmadı. El aleme göre de şekil almadım bu güne kadar, dayı dayı konuşmalardan ve tehdit dilinden nefret ettim. Kaba kuvvet dilim olmadı hiç, dili kaba olanla da işim olmadı. Koşulsuz sevginin gücüne inandım en çok ve nezakete ve şefkate..

"Aynen devam"

İşte budur özetim, Gerçekten merak edenlere… Ve bir bu kadar sene aynen devam hayata… İsteyenler peşimden gelebilir…"